Uma estreia absoluta nos convocados da seleção inglesa

Eberechi Eze, médio ofensivo do Crystal Palace, é a grande novidade nos convocados da seleção inglesa para os próximos dois jogos de apuramento para o Euro 2024.

O médio de 24 anos tem sido uma das figuras do Palace, com 10 golos e 4 assistências, e é a única estreia na convocatória de Gareth Southgate. Há, no entanto, vários regressos após ausência.

Lewis Dunk, central do Brighton, não era chamado desde 2018, e Tyrone Mings, do Aston Villa, também regressa às opções. Sam Johnstone, guarda-redes do Crystal Palace, é também chamado novamente.

De fora ficam nomes sonantes como Raheem Sterling, Mason Mount, Ben Chilwell e Ben White.

A seleção inglesa tem duas partidas marcadas: uma visita a Malta a 16 de junho e a receção à Macedónia do Norte, em Manchester, a 19 de junho. A equipa reúne e arranca os treinos a 12 de junho, exceto os jogadores que estarão envolvidos nas finais europeias.

A Inglaterra arrancou o apuramento com duas vitórias, frente à Itália e Ucrânia e lidera o grupo C de apuramento para o Euro 2024.

Os 25 convocados:

Guarda-redes: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United)

Avançados: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle United)