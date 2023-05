Capitão Illarramendi deixa a Real Sociedad no fim da época

O médio Asier Illarramendi anunciou a saída da Real Sociedad no final da temporada.

O internacional espanhol de 33 anos vai deixar o clube basco no final da época, quando terminar o seu contrato. O capitão de equipa foi formado na Real Sociedad e fez praticamente toda a carreira no clube, exceto dois anos no Real Madrid.

Illarramendi foi muito pouco utilizado entre 2019 e 2022, com várias lesões graves, e voltou a somar muitos minutos esta época, com 29 jogos disputados. Ainda assim, em final de contrato, deixará o clube pelo qual disputou mais de 250 jogos.

A Real Sociedad está muito perto de confirmar o apuramento para a Liga dos Campeões. Os bascos estão no 4.º lugar da prova, com 8 pontos de vantagem para o Villarreal.