Zeca despede-se do Copenhaga

Zeca Rodrigues anuncia a saída do Copenhaga, depois de seis temporadas no clube dinamarquês. Aos 34 anos, Zeca deixa o Copenhaga, onde tinha chegado no início de 2018.

No vídeo de despedida do líder da liga dinamarquesa, Zeca Rodrigues não revela se este é o adeus definitivo aos relvados, após uma época afetada por uma lesão nos ligamentos cruzados. O médio português, internacional pela Grécia, não joga desde outubro e realizou, apenas, 10 jogos esta temporada.