"Isto tem de parar! Vinícius é a vítima. Estamos cansados dos insultos"

Ancelotti defende o seu jogador e ressalva que ele é "a vítima". "O Vinícius é vítima do que está a acontecer e, por vezes, passa por culpado. As pessoas dizem que ele tem uma atitude provocatória. O Vinícius é a vítima de tudo isto, bem como todos os adeptos que têm um comportamento impecável. O Vinícius não é um provocador, porque os insultos começam duas horas antes do jogo, quando chegámos de autocarro ao estádio", observa.

O treinador italiano diz que é urgente intervir para que "mudar as coisas". "Isto tem de parar, estamos cansados de ser insultados todos os dias. Atrás dos bancos acontece de tudo. O futebol não é uma guerra, é um desporto. Neste momento temos uma grande oportunidade de parar com isto", sugere.

Sem baixar o tom crítico e severo na avaliação a toda a situação, Ancelotti sublinha que "condenar atos de racismo não é suficiente, é preciso atuar e não se tem atuado para acabar com este problema". Nesse sentido, aguarda por uma tomada de posição firme das autoridades e dos organismos que gerem o futebol.

O treinador tem, ainda, a preocupação de salvaguardar que a intervenção necessária não visa apenas proteger jogadores e treinador, mas também os adeptos que têm um comportamento decente.

"Quando falo do que aconteceu no Mestalla [estádio do Valência], não falo de 46 mil pessoas, mas de um grupo que teve um mau comportamento. Como houve um grupo em Maiorca, outro em Valladolid. Parece que insultar é um hábito, parece que no futebol o insulto é normal. Porquê? Temos de parar com isto", reforço.



Ancelotti, que tem quatro épocas no Real Madrid, acrescenta que "a Espanha não é racista, mas há racismo em Espanha, como noutros sítios". "Cada um tem de fazer a sua parte", apela.

Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas, no domingo, no jogo com o Valência. Foi mais um de vários episódios que visam o jogador brasileiro, que denuncia e tem denunciado os casos que vive em vários campos de futebol.