Irmão de Cristiano Ronaldo acusado de vender camisolas falsificadas da Juventus

Hugo dos Santos Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, vai ser julgado por alegadamente vender camisolas falsas da Juventus.

O internacional português jogou na equipa italiana entre 2018 e 2021.

Hugo dos Santos Aveiro será julgado, a partir de 20 de julho, na sequência de um processo que começou em 2019.

O jornal "Corriere dello Sport" refere que está em causa a venda de 13 mil camisolas da Juventus, com o nome de Cristiano Ronaldo e com o logótipo do museu do jogador, na Madeira.

O irmão do internacional português teria um acordo com a empresa que produziu e vendeu as camisolas, mas que as mesmas foram fabricadas sem os direitos oficiais das instituições em questão.