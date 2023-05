Federação fecha bancada do estádio do Valência devido a cânticos racistas

A Federação Espanhola de Futebol anunciou que fechou uma parte da bancada do Mestalla, estádio do Valência, depois do caso de racismo com Vinícius Jr., avançado do Real Madrid.

Em comunicado, a federação explica que "a bancada Mario Kempes ficará encerrada por cinco jogos, depois dos eventos no jogo entre a equipa local e o Real Madrid".

"Foi considerado provado que, tal como escrito no relatório do árbitro, que houve cânticos racistas direcionados a Vinícius, jogador do Real Madrid, que é considerado uma infração muito séria", pode ler-se na nota.

O Valência é ainda multado em 45 mil euros. O clube poderá agora apelar e terá 10 dias úteis para o fazer.

Vinícius Jr, avançado brasileiro do Real Madrid, foi alvo de cânticos racistas por parte dos adeptos do Valência, algo que aconteceu várias vezes desde que o extremo chegou ao futebol espanhol.

No domingo, é possível perceber pelas imagens televisivas que os adeptos chamam Vinícius de "mono" [macaco em português].

Depois do jogo, Vinícius lamentou o episódio e garante que há um problema de racismo no futebol espanhol: "A cada jogo fora de casa uma surpresa desagradável, foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos. São episódios contínuos espalhados por várias cidades. O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem desportivamente os clubes?".

Javier Tebas, presidente da La Liga, criticou Vinícius Jr: "Já que os que deveriam não te explicam o que pode fazer a La Liga nos casos de racismo, tentámos explicar-te nós, mas não te apresentaste em nenhuma das duas datas combinadas que tu mesmo solicitaste. Antes de criticar e insultar La Liga, é preciso que te informes bem, Vini. Não te deixes manipular e certifica-te de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos".