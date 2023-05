Everton renova com Doucoure por mais uma época

O Everton anunciou a renovação de contrato com o médio Abdoulaye Doucoure.

O clube de Liverpool tinha a opção de prolongar o contrato do médio maliano por mais uma época, que decide agora acionar.

Doucoure, no clube há três épocas, não fazia parte das opções de Frank Lampard, mas ganhou nova vida no clube com a chegada de Sean Dyche, com vários golos importantes que colocam o Everton fora da zona de descida à entrada para a última jornada da Premier League.

O maliano de 30 anos marcou ao Nottingham Forest, Chelsea e bisou contra o Brighton. Foi titular todos os jogos em que esteve disponível desde a chegada do novo treinador.

Na última ronda, o Everton recebe o Bournemouth, já com manutenção garantida. Três equipas discutem uma vaga de sobrevivência: Everton, Leeds e Leicester City. Só os "blues" dependem deles próprios, com um triunfo.