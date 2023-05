Cuiabá vence Cruzeiro na estreia de António Oliveira

O Cuiabá venceu o Cruzeiro, por 0-1, no último jogo da 7.ª jornada do campeonato brasileiro. Foi uma estreia muito positiva para António Oliveira, treinador português que se estreou pelo Cuiabá, esta temporada.

Deyverson, antigo avançado do Benfica e do Belenenses, foi o autor do único golo do jogo. Com esta vitória, o Cuiabá sai da zona de descida e sobre ao 14.º lugar, com sete pontos.

O Cruzeiro, treinado por Pepa, cai para o 5.º lugar e falha o acesso ao segundo posto. O Brasileirão é liderado pelo Botafogo, de Luís Castro, com 18 pontos. O campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, está no segundo lugar, com 15.

António Oliveira regresso ao Cuiabá, clube que treinou na temporada passada, para substituir Ivo Vieira e já depois de ter sido demitido do Coritiba.