Cristiano Ronaldo marca na reviravolta do Al Nassr

O português Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al Nassr, em casa, por 3-2, frente ao Al-Shabab.

A jogar de início e com a braçadeira de capitão, o português assistiu à sua equipa entrar muito mal no encontro e estar a perder por 2-0, com um "bis" de Guanca.

O ex-Benfica Anderson Talisca reduziu ainda na primeira parte, Ghareeb empatou aos 51, e o Ronaldo marcou um belo golo colocado aos 59 minutos da partida.

O avançado de 38 anos chegou ao golo 14 da temporada pelos sauditas.

Com a reviravolta, o Al Nassr adia a festa do título de Nuno Espírito Santo. O Al-Ittihad, que venceu o Al-Batin, poderia já festejar hoje, mas isso não acontece devido à vitória da equipa de Ronaldo.

Com duas jornadas por disputar, o Al Ittihad lidera com 66 pontos, mais três do que o Al Nassr.