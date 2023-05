Celta de Carvalhal prolonga série sem vencer, mas atrasa Girona na luta europeia

O Celta de Vigo, orientado pelo português Carlos Carvalhal, não foi além de um empate a um golo frente ao Girona, esta terça-feira.

A equipa da Galiza abriu o marcador na primeira parte, aos 42 minutos, por Carles Pérez, mas não foi capaz de segurar o resultado no segundo tempo.

De grande penalidade, aos 59 minutos, o uruguaio Christian Stuani marcou e igualou a partida. O marcador não voltou a mexer.

O Celta de Vigo segue numa série de cinco jogos consecutivos sem vencer. Depois de quatro derrotas seguidas, a equipa orientada por Carlos Carvalhal somou um ponto, mas continua sem manutenção assegurada.

O Celta está no 14.º lugar, com 40 pontos, mais cinco do que o Valladolid, primeiro em zona de descida, mas com mais um jogo disputado do que a concorrência. Faltam duas jornadas e o Celta tem jogo decisivo na próxima, na visita ao terreno do Cádiz, atual 16.º classificado. Carvalhal termina o campeonato com a receção ao campeão Barcelona.

Já o Girona atrasou-se na luta pela Europa. A jogar primeiro do que os rivais, a equipa da Catalunha fica no mesmo 8.º lugar, com 49 pontos, a um do Athletic Bilbau. Atrás estão o Sevilha, Osasuna e Rayo Vallecano que podem ultrapassar o Girona ao longo da ronda.