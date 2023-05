Arsenal renova com Bukayo Saka

O Arsenal anuncia a renovação de contrato com Bukayo Sako. O internacional inglês, de 21 anos, é um dos jogadores mais valiosos do plantel de Mikel Arteta e fica seguro por um acordo de longa duração, anuncia o clube, sem revelar a validade do contrato.

A imprensa inglesa, no entanto, informa que Saka assina até 2028 pelos londrinos. Desde os 8 anos no Arsenal, Saka cumpre a quarta temporada na equipa principal. Esta época tem 47 jogos, 14 golos e 11 assistências.

Apesar dos rumores de uma possível saída, Saka afirma que o Arsenal "o clube certo para o próximo passo da minha carreira". "Acredito que podemos conquistar grandes coisas", acrescenta, em declarações publicadas no site dos "gunners".

O Arsenal esteve envolvido na luta pelo título inglês até há poucas semanas. Perdeu fôlego nas últimas jornadas e acabou por entregar o título ao Manchester City. Com um jogo por disputar, a equipa londrina vai terminar a Premier League no segundo lugar, de acesso direto à fase grupos da Liga dos Campeões.