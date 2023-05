Aflito Valladolid vence campeão Barcelona e sai da zona de despromoção

O Valladolid recebeu e venceu o Barcelona, por 3-1, no dia de arranque da 36.ª jornada da Liga.

Já depois de confirmar o título, o Barcelona volta a ser surpreendido pelo Valladolid, que vence confortavelmente a equipa catalã. Um autogolo de Christensen abriu o marcador logo aos 2 minutos e o canadiano Cyle Larin fez o segundo, de penálti.

O ex-Sporting Gonzalo Plata acabou com as dúvidas já perto do final, aos 73 minutos. O golo foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas confirmado com recurso ao VAR.

Lewandowski ainda reduziu a desvantagem após um grande passe de Frenkie de Jong, mas já não evitou a derrota.

Foi a segunda derrota seguida do Barcelona depois de ter confirmado o título de campeão em casa do rival Espanyol.

Um resultado sem impacto para o Barcelona, mas muito importante para o Valladolid, que quebra o ciclo de cinco derrotas consecutivas e deixa a zona de descida, agora no 17.º lugar, com 38 pontos.

Nas últimas duas jornadas do campeonato, o Valladolid tem dois jogos frente a rivais direitos, na visita ao Almería, 15.º classificado, e a receção ao Getafe, 18.º classificado.