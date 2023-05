Rafael Leão ajuda Milan a continuar no encalço da Champions

Rafael Leão abriu caminho à goleada do AC Milan sobre a Sampdoria, por 5-1, que mantém viva a esperança de acesso à Liga dos Campeões.

O internacional português abriu o marcador logo aos nove minutos. Fabio Quagliarella ainda empatou, aos 20, mas um "hat-trick" de Olivier Girou arrumou com a questão. Brahim Díaz acrescentou um golo aos 63.

Com esta vitória, o Milan soma 64 pontos, a duas jornadas do fim. Tem menos cinco pontos que a Juventus, segunda classificada, menos dois que o Inter, terceiro, e menos um que a Lazio, quarta, todos com menos um jogo que os "rossoneri", além de mais três pontos que a Atalanta, sexta, e mais cinco que a Roma, de José Mourinho, sétima.

Só os quatro primeiros lugares dão acesso à Champions. O quinto garante qualificação para a Liga Europa e o sexto para a Liga Conferência.