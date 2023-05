Arsenal perde e o Manchester City é tricampeão inglês

O Manchester City sagrou-se tricampeão inglês no sofá, este sábado, com a derrota do Arsenal no terreno do Nottingham Forest, por 1-0.

O golo que riscou a candidatura ao título dos londrinos foi apontado por Taiwo Awoniyi, aos 19 minutos. O Arsenal assumiu, então, o controlo do jogo, com 82% de posse de bola, mas pouco perigo conseguiu criar: fez 11 remates no jogo inteiro, apenas três enquadrados com a baliza.

Com esta derrota, o Arsenal fica com 81 pontos, quando só lhe falta disputar uma jornada, o que impossibilita que alcance, sequer, o City, que lidera com 85 pontos e ainda tem dois jogos a menos que o rival.

Um final de Premier League inglório para o Arsenal, que esteve na liderança até 30 de abril, mas foi ultrapassado pelo City na reta final. A equipa de Rúben Dias e Bernardo Silva foi implacável nos últimos metros e arrecada o título de campeão inglês pela terceira época consecutiva.