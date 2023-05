Phil Jones deixa Manchester United no fim da época

O Manchester United anunciou que Phil Jones vai deixar o clube no final da temporada quando o seu contrato expirar.

O internacional inglês, hoje com 31 anos de idade, esteve 12 épocas no clube quando se transferiu do Blackburn Rovers em 2011/12. É dos poucos jogadores do plantel que ainda restam da era de Alex Ferguson no comando técnico.

Em 12 temporadas, somou seis golos em 229 jogos disputados. Foi 27 vezes internacional pela seleção inglesa.

Jones fez apenas 13 jogos nas últimas quatro épocas pelos "red devils", castigado com várias lesões graves. Esta época, não fez qualquer jogo, depois de uma grave lesão sofrida no fim da temporada passada.

"Estes últimos anos foram muito difíceis, não há como negar. A minha família foi fundamental para me manter concentrado em tentar voltar à forma e jogar mais. Tenho saudades de jogar, sou sortudo por ter jogado muito, mas não tanto quanto gostaria", disse, antes de concluir.

"Trabalhei muito para voltar o mais rápido possível, nunca me vou esquecer quando voltei contra o Wolves na época passada. Foi um enorme momento para mim", diz, em entrevista aos meios do clube.

Jones deixa o United com sete troféus conquistados: uma Liga Europa, uma Premier League, uma FA Cup, uma Taça da Liga e duas Supertaças. Poderá ainda juntar mais uma Taça de Inglaterra, caso o United vença o rival City na final.