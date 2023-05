Nélson Semedo renova contrato com o Wolves

O Wolverhampton anunciou a renovação de contrato com o português Nélson Semedo.

O lateral de 29 anos estava em final de contrato, mas o clube tinha uma cláusula que permitia a renovação por mais duas épocas, que foi agora acionada.

Nélson Semedo cumpre a terceira época no Wolves e ficará para uma quarta e quinta temporada. Sem renovação garantida até este momento, o lateral chegou a ser associado a um regresso ao Benfica, mas continuará, no futuro próximo, na Premier League.

"Estamos muito felizes que ele fique connosco. Sempre foi um excelente jogador e subiu muito de forma desde que o Lopetegui chegou. O treinador confia muito nele e a sua personalidade e ética de trabalho tornam-no numa parte importante da equipa", disse Matt Hobbs, diretor desportivo da equipa.

O dirigente do Wolves explica ainda que o processo de renovação avançou apenas depois do clube confirmar a manutenção.

"O Nélson foi muito paciente durante este processo, agradecemos-lhe muito. Antes de renovar contratos,era preciso confirmar a manutenção e o Nélson entendeu isso. Isso já está confirmado e foi possível começar a trabalhar no plano que estava traçado para esta época, que incluía a renovação dele", termina.

Formado no Benfica, Semedo passou três temporadas pelo Barcelona antes de rumar ao Wolverhampton. O lateral soma ainda 24 internacionalizações, mas ficou de fora do Mundial e das últimas convocatórias. Diogo Dalot e João Cancelo têm sido as opções na posição.

O Wolves continua a ser a equipa mais portuguesa da Premier League com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Ruben Neves, Matheus Nunes, João Moutinho, Pedro Neto, Chiquinho e Podence. Gonçalo Guedes e Fábio Silva, ainda ligados ao clube, estão emprestados.