Taça do Brasil. Palmeiras de Abel Ferreira vence, Botafogo de Luís Castro perde

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, está mais perto dos quartos de final da Taça do Brasil, ao vencer, em casa, o Fortaleza, por 3-0. Mais três equipas com treinadores portugueses entraram em campo: Pepa e Renato Paiva empataram, Luís Castro perdeu.

A jogar em casa na primeira mão, o Palmeiras resolveu o jogo cedo: Raphael Veiga abriu o marcador, de penálti, aos 11 minutos e o ex-Sporting Bruno Tabata dilatou a vantagem aos 18 minutos de jogo. Aos 88, Richard Rios fechou a contagem.

A mesma sorte não teve o Botafogo de Luís Castro, que teve uma grande arranque de época no Brasileirão. A equipa do Rio de Janeiro foi perder a casa do Athletico Paranaense, por 3-2, tendo estado a ganhar por 2-0.

O ex-FC Porto Tiquinho Soares fez o primeiro, aos 39, e assistiu o segundo, dois minutos depois, apontado por Luis Henrique. No entanto, o Athletico virou na segunda parte: Vítor Roque, Vítor Bueno e Fernandinho marcaram os golos que deixam a equipa do Paraná na frente da eliminatória.

O Cruzeiro, de Pepa, empatou a um golo em casa do Grémio, enquanto que o Bahia, de Renato Paiva, também não foi além de um empate, sem golos, na visita ao Santos.