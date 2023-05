Marco Silva nomeado para melhor treinador da época da Premier League

O português Marco Silva é um dos seis nomeados para melhor treinador da época na Premier League.

O recém-promovido Fulham já tem assegurado o "top-10" da Premier League e chegou até a estar na luta pelos lugares europeus. A equipa de Marco Silva ficou fortemente desfalcada com um duro castigo aplicado ao goleador Mitrovic por agressão a um árbitro.

Marco Silva, de 45 anos, não é um dos favoritos à conquista do troféu individual, mas é reconhecido pelo trabalho no clube londrino.

O técnico cumpre a segunda época no Fulham, depois de ter conseguido a subida de divisão em 2021/22. Antes, passou pelo Everton, Watford, Hull City, Olympiacos, Sporting e Estoril Praia.

O Fulham está no 10.º lugar da tabela, com 51 pontos, e pode ainda ambicionar subir algumas posições na tabela. O Brentford está no 9.º lugar, com 53 pontos, atrás do Aston Villa e Tottenham, com 57 pontos.

Os restantes nomeados são Mikel Arteta, do Arsenal, Pep Guardiola, do Manchester City, Eddie Howe, do Newcastle, Unai Emery, do Aston Villa, e Roberto De Zerbi, do Brighton & Hove Albion.

O vencedor será escolhido entre os votos do público e de um painel de especialistas. O anúncio será feito a 30 de maio, já depois do fim do campeonato.