Liga dos Campeões, Europa, Conferência. Itália está nas três finais europeias

Itália tem equipas nas três finais europeias: o Inter de Milão na Liga dos Campeões, a Roma na Liga Europa e a Fiorentina na Liga Conferência.

É a primeira vez que o futebol italiano consegue este feito desde 1989/90, há 33 anos. Da última vez, AC Milan (Champions), Juventus (Taça UEFA) e Sampdoria (Taça das Taças) venceram as respetivas competições.

Também nesse ano, o Nápoles foi campeão italiano, o que é mais um indício positivo para Inter, Roma (de José Mourinho) e Fiorentina. Foi, precisamente, a última vez que os napolitanos venceram a Serie A.

O ano de 1989/90 foi de má memória para o Benfica. Então orientados por Sven-Goran Eriksen, os encarnados perderam a final da Champions - então Taça dos Campeões Europeus - para o Milan de Arrigo Sacchi.

A decisão da Taça UEFA foi 100% italiana, entre a Juventus de Dino Zoff e a Fiorentina de Francesco Graziani. O clube dos donos da Fiat venceu por 3-1, no agregado das duas mãos da final (3-1 em Turim e 0-0 em Avellino).

Já a Sampdoria derrotou o Anderlecht na final da Taça das Taças, por 2-0, com um bis do antigo goleador Gianluca Vialli no prolongamento.

O Inter de Milão, frente ao Manchester City, a AS Roma, perante o Sevilha, e a Fiorentina, diante do West Ham, tentarão repetir o feito de 1990, nos dias 10 de junho, 31 de maio e 7 de junho, respetivamente.