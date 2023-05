José Mourinho leva Roma à segunda final europeia consecutiva

José Mourinho está na segunda final europeia consecutiva com a Roma. A equipa do treinador português empatou, sem golos, no terreno do Bayer Leverkusen, esta quinta-feira, e chegou à final da Liga Europa, em que vai defrontar o Sevilha, que eliminou a Juventus após prolongamento.

Os romanos, com o internacional português Rui Patrício na baliza, apresentaram-se na Alemanha com uma vantagem de um golo, fruto da vitória, por 1-0, obtida na primeira mão das meias-finais da prova.

Mourinho montou a equipa, por isso, para defender. Assim fez a Roma, que só rematou uma vez em todo o jogo e teve apenas 20% de posse de bola, mas soube defender-se dos 21 remates do Bayer - seis enquadrados com a baliza - e, fosse por via das defesas de Patrício ou pela falta de pontaria dos avançados alemães, garantiu um lugar na final.

Esta é a sexta final europeia para José Mourinho - venceu as outras cinco, com FC Porto (duas), Inter de Milão, Manchester United e Roma -, que na última época levou a Loba à conquista da Liga Conferência.

Sevilha é o segundo finalista

Na outra meia-final, o Sevilha precisou do prolongamento para eliminar (3-2) a Juventus, "carrasco" do Sporting nos quartos de final.

Espanhóis e italianos tinham empatado, a um golo, na primeira mão das meias-finais, em Turim. Em Sevilha, o empate repetiu-se, devido aos golos de Dusan Vlahovic, aos 65 minutos, e de Suso, aos 71, que mandaram a eliminatória para o tempo extra. Aí, ao minuto 95, Érik Lamela apareceu na área a cabecear para o golo do apuramento.

Ao minuto 115, o ex-Sporting Marcos Acuña foi expulso, com o segundo cartão amarelo, por perder ponto, mass isso já não afetou o resultado.

Três anos depois, o Sevilha está de volta à final da Liga Europa, pela sétima vez. Os espanhóis ganharam as seis finais que disputaram, em 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020 - nenhuma equipa venceu tantas.

Pela primeira vez, José Mourinho ou Sevilha perderão uma final.

Esta final tem um motivo de interesse extra para Roma e Sevilha, além de ser um troféu europeu: quem ganhar apurar-se-á diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.