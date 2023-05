Guarda-redes Aaron Ramsdale renova contrato com o Arsenal

O guarda-redes internacional inglês Aaron Ramsdale assinou um novo contrato "de longa prazo" com o Arsenal.

Foi no site oficial que o "gunners" anunciaram a renovação de Ramsdale, que chegou ao Emirates no verão de 2021, desde o Sheffield United.

O guarda-redes, de 25 anos, tem 76 jogos pelo Arsenal em todas as competições. Esta época, manteve a baliza a zeros em 14 dos 39 jogos que disputou. As suas atuações levaram-no ao Mundial 2022, em que representou a seleção de Inglaterra, que chegou aos quartos de final.

“É um grande orgulho, é algo para que eu trabalhei. Não importa se estou no clube há um mês ou quatro anos, quero sempre mais e seguir com a equipa”, manifesta Ramsdale, citado no site oficial do Arsenal.

No clube londrino, Ramsdale é colega do português Fábio Vieira.