Conheça os nomeados para melhor jogador da época da Premier League

A Premier League revelou a lista dos sete jogadores nomeados para o melhor jogador da temporada, com Erling Haaland como o grande favorito à conquista.

O avançado norueguês do Manchester City quebrou o recorde de Andrew Cole e Alan Sherar com mais golos numa só temporada. Haaland já marcou 36 golos e sete assistências em 33 jogos realizados. Faltam ainda duas jornadas por disputar.

Haaland está ainda acompanhado nos nomeados pelo colega de equipa Kevin De Bruyne, que apontou sete golos e 16 assistências. O City está muito perto de confirmar um novo título de campeão inglês.

O Arsenal, que liderou a tabela durante a maior parte da temporada, conta com os nomeados Martin Odegaard (15 golos e sete assistências) e Bukayo Saka (13 golos, 11 assistências).

Marcus Rashford, do Manchester United, com 16 golos e 5 assistências, Kieran Trippier, do Newcastle, e Harry Kane, do Tottenham, com 27 golos, são os restantes nomeados para o prémio.

O vencedor será anunciado a 27 de maio e será escolhido por um painel de especialistas, cujos votos serão depois combinados com uma votação pública.

A Premier League divulgou ainda os nomeados para o prémio de melhor jovem da época, com a repetição dos nomeados Haaland, Saka e Odegaard. Juntam-se ainda Moises Caicedo e Alexis Mac Allister, do Brighton, Sven Botman e Alexander Isak, do Newcastle, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.