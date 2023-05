Premier League suspende jogador por oito meses por apostas desportivas

O avançado do Brentford Ivan Toney foi suspenso com efeitos imediatos e por oito meses de todas as atividades relacionadas com o futebol, devido a admissão de envolvimento em apostas desportivas.

Toney declarou-se culpado após investigação da Federação inglesa de futebol (FA), que o acusou de 262 infrações ao Regulamento de Apostas do organismo. Além da suspensão, o avançado foi multado em 50 mil libras (cerca de 58 mil libras) e advertido sobre conduta futura.

A suspensão começa de imediato, mas Toney poderá regressar aos treinos quatro meses antes do fim do castigo, a 17 de setembro. No entanto, não poderá voltar a jogar futebol antes de 17 de janeiro de 2024.

O caso remonta ao período entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021. O internacional inglês representou, nesses quatro anos, Scunthorpe United, Wigan Athletic, Peterborough United e Brentford.

Ivan Toney, de 27 anos, é atualmente o terceiro melhor marcador da Premier League, com 20 golos, apenas atrás de Harry Kane (27), do Tottenham, e do líder Erling Haaland (36), do Manchester City.