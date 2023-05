City goleia Real Madrid com bis de Bernardo e está na final da Liga dos Campeões

Ao minuto 35, o Real Madrid ficou muito perto de empatar, no entanto, o forte remate do meio da rua de Toni Kroos foi à barra.

O médio internacional português abriu o livro aos 23 minutos, já depois de Thibaut Courtois ter negado o golo a Erling Haaland com duas grandes defesas. Recebeu um grande passe vertical de Kevin De Bruyne na área, deixou o guarda-redes descair para um lado e disparou para o outro.

O Manchester City apurou-se para a final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, depois de derrotar o Real Madrid, por 4-0, na segunda mão das meias-finais, em Inglaterra, com um bis de Bernardo Silva.

Haaland teve oportunidade de fazer o 3-0 aos 73 minutos, após uma grande jogada com Gundogan, que incluiu um passe de calcanhar do alemão. Porém, Courtois disse presente com mais uma grande defesa.



O terceiro golo chegou três minutos depois. De Bruyne bateu um livre na asa esquerda do ataque do City, Manuel Akanji fez-se à bola, mas quem lhe acertou foi o ex-FC Porto Éder Militão, que a meteu na própria baliza.

Pep Guardiola lançou Mahrez Phil Foden e Julián Álvarez entre os 79 e os 89, aos 91 minutos, os três construíram o quarto golo. O argelino encontrou no meio o inglês, que fez de pivô e filtrou um passe para a entrada do argentino na área. Na cara de Courtois, Álvarez não perdoou.

Com isto, o Manchester City - que também teve Rúben Dias no onze inicial - vence a eliminatória das meias-finais com um resultado agregado de 5-1 (1-1 em Madrid) e avança para a final da Champions.

A final oporá os ingleses ao Inter de Milão, que eliminou o AC Milan. Está marcada para o dia 10 de junho, um sábado, às 20h00, em Istambul.