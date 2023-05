Thorsten Fink é o novo treinador do Sint-Truiden da Bégica

O Sint-Truiden, 12.º classificado da liga belga, anunciou, esta terça-feira, Thorsten Fink como novo treinador. O alemão, de 55 anos, sucede ao seu compatriota Bernd Hollerbach, que saiu após o final da época regular.

O antigo médio do Bayern Munique está de volta ao ativo, depois de ter sido demitido do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro.

Bicampeão suíço, pelo Basileia, em 2010 e 2011, Fink tem passagens por Hamburgo, APOEL do Chipre, Áustria de Viena, Grasshoppers, Vissel Kobe do Japão e Riga FC. Esta temporada, o Sint-Truiden teve dois portugueses no plantel: Fábio Baptista a Jorge Teixeira.