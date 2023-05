António Oliveira regressa ao Cuiabá

O treinador português António Oliveira está de regresso ao Cuiabá, clube do principal escalão do futebol brasileiro.

António Oliveira orientou o Cuiabá na época passada e conseguiu garantir a manutenção no Brasileirão.

Começou esta temporada aos comandos do Coritiba, mas acabou por ser despedido.



António Oliveira sucede ao treinador português Ivo Vieira no Cuiabá.



A equipa do estado de Mato Grosso ocupa o antepenúltimo lugar do Brasileirão, com quatro pontos em seis jornadas.