Liverpool vence em Leicester, confirma Europa e ainda sonha com a Champions

O Liverpool foi até Leicester vencer por 3-0, resultado que confirma apuramento europeu na próxima temporada e deixa os "reds" ainda com esperanças de chegar à Liga dos Campeões.

O melhor em campo foi Curtis Jones. O médio bisou em três minutos, na primeira parte, golos que praticamente sentenciaram a vitória frente a um Leicester City com dificuldade em manter-se na Premier League.

Aos 33 minutos, Jones desviou um cruzamento de Salah, que também assistiu o segundo golo. O avançado combinou com Jones, que rematou à meia volta dentro da área para um grande golo.

A vitória ficou fechada com mais um grande golo, de livre direto, por Trent Alexander-Arnold, aos 71 minutos. Diogo Jota foi suplente utilizado, Fábio Carvalho ficou no banco de suplentes.

Com este triunfo, o Liverpool chegou aos 65 pontos e já sabe que não poderá terminar abaixo do 6.º lugar, que é ocupado pelo Brighton. Os "reds" estão no 5.º lugar, com menos um ponto do que o Manchester United e Newcastle, ambos com menos um jogo.

O Leicester, que teve Ricardo Pereira no onze inicial, continua em zona de descida, no 19.º lugar, com 30 pontos. Leeds soma 31 pontos, Everton 32 e Nottingham Forest 34 pontos somados.