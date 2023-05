Cardiff exige indemnização de 110 milhões pela morte de Emiliano Sala

O Cardiff nunca se conformou e sempre defendeu nada dever o Nantes, uma vez que no momento do acidente o argentino ainda não era, oficialmente, seu futebolista.

A FIFA obrigou o Cardiff a pagar a primeira tranche do valor, de 6 milhões de euros, uma decisão que foi contestada pelo clube. O pagamento da dívida teve como propósito fazer com que FIFA levantasse a sanção de proibição de contratar jogadores durante três janelas de transferências , uma decisão imposta em dezembro de 2022.

Segundo a defesa do Cardiff, a chegada de Emiliano Sala teria sido suficiente para o clube conquistar os dois pontos que faltaram para a manutenção na Premier League. Os galeses desceram essa época e não regressaram, desde então, à primeira divisão.

A 3 de fevereiro de 2019, as autoridades britânicas encontraram o avião onde seguia Sala. Caíra no Canal da Mancha e desaparecera dos radares a 21 de janeiro, quando fazia a viagem de Nantes para Cardiff.



O corpo do avançado argentino, de 28 anos, foi encontrado na carcaça do aparelho mais de duas semanas após o acidente, a 67 metros de profundidade, já depois de as buscas oficiais terem terminado; seria a família a prosseguir com esse trabalho, que seria bem-sucedido.

O argentino era uma das figuras do Nantes. Em três temporadas, marcou 48 golos em 133 jogos disputados. Jogou ainda no Caen, Borde´su, Chamois Niortais. Teve uma breve passagem por Portugal, em 2009/10, pelo FC Crato.