Botafogo sofre primeira derrota, mas mantém liderança do Brasileirão

O Botafogo sofreu a primeira derrota no Brasileirão, ao fim de seis jornadas. A equipa treinada por Luís Castro perdeu com o Goiás, por, 2-1, mas mantém a liderança da prova. Os cariocas ainda estiveram em vantagem no marcador, com mais um golo de Tiquinho Soares, mas o Goiás deu a volta ao marcador.

Bruno Melo e Maguinho foram os autores dos golos que tiraram a equipa da zona de descida. Numa primeira reação, Luís Castro reconheceu que "a derrota é sempre um momento difícil, ainda mais para uma equipa que não perdia há dois meses e oito dias. O sabor é mais amargo, mas não caiu o mundo, ele segue e nós vamos seguir com o nosso caminho".

O Botafogo mantém o primeiro lugar do campeonato, com 15 pontos, mais um do que o Palmeiras, de Abel, que nesta jornada empatou a um golo com o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha.

Quem aproveitou em pleno a derrota do Botafogo foi o Cruzeiro. A equipa treinada por Pepa goleou na casa do América Mineiro, por 0-4. O Cruzeiro é 4.º classificado, atrás do Fluminense, a três pontos do líder.

Com seis jornadas decorridas, as duas equipa que ainda não perderam no Brasileirão são Palmeiras e Fortaleza (8.º classificado)