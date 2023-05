Bétis vence Rayo em duelo pelo apuramento europeu

O Bétis de Sevilha recebeu e venceu o Rayo Vallecano, por 3-1, no duelo entre duas equipas na busca por um lugar europeu.

Sabaly abriu o marcador logo aos 5 minutos de jogo com um golaço de fora da área, com o pé esquerdo. Aos 44 minutos, Ayoze Pérez desviou para o segundo, na sequência de um canto.

Santi Comesaña reduziu para o Rayo, aos 52 minutos, de cabeça, mas o Bétis sentenciou o jogo já perto do fim, aos 97 minutos, por Borja Iglesias.

Com quatro jornadas por disputar, o Bétis ocupa o 6.º lugar, com 52 pontos e uma confortável vantagem para os restantes rivais: Girona soma 48 pontos, Athletic, Osasuna e Sevilha empatados com 47 pontos e Rayo com 46, que agora se atrasa na luta europeia.