Caixinha empata Abel Ferreira

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou 1-1 contra o Bragantino, de Pedro Caixinha para a jornada 6 do Brasileirão.

Artur marcou para o campeão em título, aos 65 minutos, mas Juninho Capixaba empatou aos 71.

Com este resultado, o “Verdão” pode ficar a quatro pontos do líder Botafogo, se a equipa de Luís Castro vencer em casa do Goiás. O “fogão” entra em campo às 22h30. No mesmo horário, o Cruzeiro, de Pepa, visita o Atlético Mineiro.

Ainda este sábado, o Bahia, de Renato Paiva, perdeu 3-2 na receção ao Flamengo.