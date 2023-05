Botafogo de Luís Castro reassume liderança do Brasileirão

O Botafogo, treinado por Luís Castro, reassumiu a liderança do campeonato brasileiro, após vitória sobre o Corinthians, por 3-0, na 5.ª jornada da competição.

Tiquinho Soares, antigo jogador de FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional, marcou os dois primeiros golos; Carlos Eduardo, ex-FC Porto e Estoril, marcou o terceiro. Soares, com cinco golos, é o melhor marcador do campeonato. O ponta de lança, de 32 anos, tem 14 golos, em 21 jogos realizados em todas as competições, esta temporada.

O Botafogo está na frente do Brasileirão, com 15 pontos. No segundo lugar segue o Palmeiras, atual campeão treinado por Abel Ferreira, com 13. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que ocupa o 6.º lugar, são as únicas equipas que ainda não sofreram qualquer derrota.

O tempo é de felicidade para Luís Castro, mas o treinador português não esquece as críticas que sofreu quando foi afastado precocemente do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Após o jogo com o Corinthians, o técnico apelou a uma mudança de mentalidades no futebol brasileiro.