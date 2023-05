Basileia anuncia treinador para a próxima temporada

Poucas horas depois de ter vencido a Fiorentina (1-2), em Florença, na 1.ª mão das meias-finais da Liga Conferência, o Basileia anuncia Timo Schultz como treinador para a próxima temporada.

Orientado interinamente pelo diretor desportivo Heiko Vogel, o Basileia aposta no técnico alemão, de 45 anos, que está sem clubes desde que foi demitido do St. Pauli, em dezembro. Será a primeira experiência de Schultz num escalão de topo, depois de três temporadas na segunda divisão alemã, ao serviço do clube de Hamburgo.

O Basileira, atual 5.º classificada da liga suíça, despediu Alexander Frei, já com a época em andamento. O clube está fora da zona de acesso às competições europeias, mas está ainda em competição na Liga Conferência.