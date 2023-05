Ivo Vieira despedido do Cuiabá após sofrer goleada em casa

Ivo Vieira foi despedido do comando técnico do Cuiabá, na madrugada desta quinta-feira, após ser goleado em casa, por 4-0, pelo Atlético Mineiro.

A saída do treinador português, de 47 anos, foi anunciada no Twitter do clube brasileiro, após o jogo.

"O Cuiabá Esporte Clube comunica que Ivo Vieira não é mais o treinador da equipe. Junto dele, também deixam o clube os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José", pode ler-se.

O Cuiabá foi goleado, em casa, por 4-0, pelo Atlético Mineiro, com golos de Hyoran, Hulk, antigo jogador do FC Porto, de grande penalidade, Christian Pavón e Paulinho.

Caiu para o 17.º lugar do Brasileirão, em zona de despromoção, com quatro pontos em cinco jogos, os mesmos do Corinthians, primeira equipa acima da linha de água mas que tem menos um jogo.