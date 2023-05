Abel vence e tira, à condição, a liderança a Luís Castro

Com este resultado, o Palmeiras sobe, provisoriamente, ao primeiro lugar, com 13 pontos, mais um que o Botafogo, de Luís Castro, que tem menos um jogo disputado. O Grémio é décimo, com sete pontos.

Cuiabá perdeu, por 4-0, com o Atlético Mineiro e c(...)

Só Abel venceu

Também esta madrugada, o Bahia, de Renato Paiva, e o Cruzeiro, de Pepa, perderam. Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, empatou (2-2).

O Bragantino deu a volta ao golo inaugural de Aloísio, de grande penalidade, com um bis de Helinho. Contudo, o América restabeleceu o empate com novo penálti, novamente convertido por Aloísio.

O Santos derrotou o Bahia, por 3-0, com golos de Deivid Washington, Stiven Mendoza e Ângelo Gabriel. Paulo Henrique Ganso e Germán Cano marcaram os golos com que o Fluminense bateu o Cruzeiro, por 2-0.

Nota, ainda, para a goleada sofrida pelo Curitiba, em casa, por 4-0, frente ao Atlético Mineiro, que ditou o despedimento de Ivo Vieira.

Com estes resultados, o Cruzeiro é quinto classificado do Brasileirão, com nove pontos, a dois do terceiro lugar; o Bahia e o Bragantino são 13.º e 14.º, respetivamente, com os mesmos pontos; e o Cuiabá, agora sem técnico português, é 17.º, em zona de despromoção, com quatro pontos.