José Mourinho fica sem defesa-central para o resto da época

O defesa-central Marash Kumbulla não joga mais esta época, segundo revela a AS Roma, treinada pelo português José Mourinho.

O internacional albanês, de 23 anos, foi submetido a cirurgia ao joelho direito, para reconstrução do ligamento cruzado anterior. A operação correu "com sucesso", informa o clube italiano, no site oficial.

Kumbulla vai ficar na clínica de Milão onde foi operado por mais uns dias, antes de regressar a Roma, para iniciar o processo de reabilitação.

Marash Kumbulla lesionou-se a 29 de abril, frente ao AC Milan. Iniciou o jogo a titular, mas foi substituído aos 15 minutos. O central albanês termina, assim, a temporada com 12 jogos e um golo pela Roma.