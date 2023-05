Busquets anuncia adeus ao Barcelona ao fim de 15 anos

Sergio Busquets anunciou, esta quarta-feira, que deixará o Barcelona no final da época, ao fim de 15 anos na equipa principal.

Nas redes sociais, o médio-defensivo internacional espanhol, de 34 anos, considerado um dos melhores da história, revelou que não renovará com o Barcelona, o único clube que representou como profissional.

"Foi um caminho inesquecível. Desde pequeno, quando vinha ver jogos ou os seguia pela televisão, sempre sonhei com poder jogar com esta camisola e neste estádio. Mas a realidade superou tudo o que sonhei. Quem ia dizer-me, quando cheguei, como juvenil, que ia poder viver 15 temporadas no melhor clube do mundo? O clube da minha vida, do qual fui, sou e serei adepto, sócio, jogador, capitão, e poder superar os 700 jogos? Foi uma honra, um sonho, um orgulho, foi tudo poder defender e representar este escudo durante tantos anos", declara em vídeo.

Busquets assume que "tudo tem um início e um final". "Ainda que não tenha sido uma decisão fácil, creio que chegou o momento", admite.