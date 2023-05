Rafael Leão em dúvida para a meia-final da Champions

O português Rafael Leão trabalhou no relvado, esta terça-feira, mas à parte dos companheiros do AC Milan, e está em dúvida para o jogo com o Inter Milão, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.

O internacional português, de 23 anos, saiu logo aos 10 minutos do jogo frente à Lazio, no sábado, para a Liga italiana, devido a um problema físico na zona da virilha.

Na segunda-feira, Rafael Leão fez apenas tratamento e trabalho de ginásio, hoje já esteve no relvado a fazer corrida e alguns exercícios, ainda que à margem do restante grupo de trabalho orientado pelo técnico Stefano Pioli.

O jogo entre o AC Milan e o Inter Milão está agendado para quarta-feira, no Estádio San Siro, enquanto a outra meia-final, entre Real Madrid e Manchester City, arranca hoje, com a primeira mão a ser disputada em Espanha.