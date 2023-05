Justiça espanhola mantém Dani Alves em prisão preventiva

A juíza do caso do lateral brasileiro Daniel "Dani" Alves rejeitou, esta terça-feira, um segundo pedido da defesa do jogador para libertá-lo e decidiu mantê-lo em prisão preventiva.

"O juizado de instrução 15 de Barcelona indefere o pedido de liberdade feito pela defesa", informou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Dani Alves está preso desde janeiro, em Espanha, acusado de ter abusado sexualmente uma mulher numa discoteca em Barcelona.

Os advogados do antigo jogador do Barcelona pediram a libertação do jogador a 20 de abril, poucos dias depois de ter prestado novo depoimento a pedido próprio, afirmando que teve relações sexuais consentidas com a mulher que o acusa.