Empresário de Messi desmente acordo com o Al Hilal para a próxima época

O empresário de Lionel Messi desmente que o internacional argentino tenha acordo com o Al Hilal para a próxima temporada.

Esta terça-feira, a Agência France-Press (AFP) avançou que a ida de Messi para a Arábia Saudita, após terminar contrato com o Paris Saint-Germain, era negócio fechado. Em comunicado, Jorge Messi, que também é pai do avançado, garante que "não há nada com ninguém".

"Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até o final da temporada", pode ler-se na nota oficial do empresário.

Jorge Messi acrescenta que a decisão sobre o destino do jogador do PSG "nunca será tomada antes de terminar a temporada".

"Quando [a época] acabar, será hora de analisar propostas e, então, de tomar uma decisão", sublinha o empresário e pai de Leo Messi.

Messi termina contrato com o PSG em junho e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano e o jornal espanhol "Marca", não vai renovar. O argentino, de 35 anos, tem sido associado a um eventual regresso ao Barcelona, assim como ao Al Hilal, da Arábia Saudita, país em que também joga o português Cristiano Ronaldo, este no Al-Nassr.

Esta época, Leo Messi sagrou-se campeão do mundo pela Argentina e, ao serviço do clube, soma 20 golos e 19 assistências em 37 jogos.