Luís Castro na frente do Brasileirão, com Abel e Pepa logo atrás

O Botafogo, treinado por Luís Castro, venceu o Atlético Mineiro, por 2-0, e está na frente do Brasileirão, com 12 pontos, mais dois do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que goleou o Goiás, e mais três pontos do que o Cruzeiro, de Pepa, que ocupa o terceiro posto.

João Victor e Matheus Nascimento foram os autores dos golos do Botafogo, na vitória sobre o Galo, na jornada 4 do campeonato. Artur Guimarães, Cigolini na própria braliza, Raphael Veiga, Endrick e Dudu marcaram os golos da vitória folgada do campeão Palmeiras, que beneficiou da expulsão de Lucas Halter, no Goiás, ainda na primeira parte.

No domingo, houve mais treinadores portugueses em ação no Brasileirão, com vitória do Bahia, de Renato Paiva, sobre o Coritiba, por 3-1, e empate 3-3 do Bragantino, de Pedro Caixinha, com o Grémio.

O Bahia, com seis pontos, está, no 9.º lugar; o Red Bull Bragantino, com cinco, está no 12.º posto.