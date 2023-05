Leonardo Jardim sondado para render Jorge Jesus e treinar Cristiano Ronaldo

Leonardo Jardim foi sondado para treinar os turcos do Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, e os sauditas do Al-Nassr, equipa em que joga Cristiano Ronaldo, ao que Bola Branca apurou.

O treinador português, de 48 anos, acaba de se sagrar campeão dos Emirados Árabes Unidos (EAU), ao comando do Al Ahli Dubai, mas é muito difícil que renove contrato. A Renascença sabe que os empresários do técnico receberam abordagens de Fenerbahçe e Al-Nassr.

De acordo com o canal de televisão turco A Spor, Jesus foi chamado a uma reunião com o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, após o empate de domingo com o Giresunspor. A equipa do técnico português vem de uma série de três empates nos últimos quatro jogos e pode ficar a cinco pontos do Galatasaray, líder da Superliga da Turquia, a cinco jornadas do fim.

O Al-Nassr está a três pontos do líder da Liga da Arábia Saudita, o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo. Cristiano Ronaldo vai no segundo treinador desde que se juntou ao clube, mas ainda nenhum conseguiu colocar a equipa nos eixos. Além disso, o internacional português tem boa relação com Leonardo Jardim, também madeirense e que já passou pela Arábia Saudita - foi campeão ao comando do Al-Hilal.

Quem contratar Leonardo Jardim terá um treinador que já foi campeão em quatro países diferentes: França (Mónaco) e Grécia (Olympiacos), além de Arábia Saudita e EAU. Também venceu uma Liga dos Campeões da Ásia, além de uma Taça da Grécia e de uma Supertaça saudita.