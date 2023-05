Fulham de Marco Silva volta a vencer quatro jogos depois

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, regressou às vitórias, ao fim de quatro jogos, esta segunda-feira, ao receber e bater o Leicester City, por 5-3, a contar para a 35.ª jornada da Premier League.

Com o internacional português João Palhinha a titular - Cédric Soares ficou no banco -, o Fulham chegou aos 3-0 na primeira parte, com golos de Willian (dez minutos), Carlos Vinícius (18) e Tom Cairney (44).

A abrir a segunda parte, Cairney bisou e deixou o Fulham ainda mais confortável. Harvey Barnes reduziu ao minuto 58, mas Willian também fez o segundo da conta pessoal e repôs a diferença de quatro golos.

O Leicester, de cujo banco o internacional português Ricardo Pereira não saiu, ainda marcou dois golos em somente oito minutos - James Maddison, de grande penalidade, aos 81, e o bis de Barnes, aos 89. Contudo, foi demasiado tarde para assustar a equipa da casa.

Com este triunfo, o Fulham, que vinha de três derrotas seguidas, reforça o décimo lugar, com 48 pontos, mais seis (e mais um jogo) que o Chelsea.

O Leicester continua com 30 pontos, logo acima da linha de água. Cairá para a zona de despromoção se o Nottingham Forest, penúltimo, pontuar.