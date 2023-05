Cristiano Ronaldo fica em branco e Al-Nassr cede terreno

O Al-Nassr, em que joga Cristiano Ronaldo, pode ficar a cinco pontos da liderança do campeonato da Arábia Saudita, depois de empatar, a um golo, na receção ao Al-Khaleej, esta segunda-feira.

Houve golo português em Riade, no entanto, não pertenceu ao capitão da seleção nacional. O autor foi Fábio Martins, que, logo aos quatro minutos, ultrapassou três jogadores, tabelou com um colega e, isolado na cara do guarda-redes, abriu o marcador.

Passados 13 minutos, na sequência de um livre indireto, Álvaro González cabeceou para o empate. Ao minuto 58, Ronaldo ainda meteu a bola na baliza, contudo, o golo foi invalidado por fora de jogo.

Apesar das tentativas do Al-Nassr - fez mais do triplo (22) dos remates do adversário (sete), mas apenas seis enquadrados com a baliza, contra três do Al-Khaleej -, o resultado não voltou a alterar-se.

Com este empate, o Al-Nassr passa a somar 57 pontos, menos dois que o Al-Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que lidera e ainda vai jogar esta segunda-feira. Faltam cinco jornadas para o fim.