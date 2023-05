Morreu Arsénio Iglesias, "a maior figura da história" do Deportivo

O antigo jogador e treinador espanhol Arsénio Iglésias, “a maior figura da história” do Deportivo da Corunha, faleceu hoje aos 92 anos, divulgou o emblema galego no seu site oficial.

“Arsénio Iglésias é a maior figura da história do clube e a pessoa com maior influência direta nos relvados nos 116 anos de existência deste emblema”, lê-se na nota publicada pelo Deportivo, um histórico do futebol espanhola, mas que atualmente milita no terceiro escalão.

O ‘bruxo do Arteixo’, como era conhecido, referindo-se à cidade em que nasceu na Galiza, é o treinador que mais jogos oficiais realizou no Deportivo da Corunha e levou o clube à sua primeira Taça do Rei de Espanha, em 1994/95.

Além desse título, Arsénio levou o ‘Depor’ ao segundo lugar da Liga espanhola em 1993/94 e 1994/95 e estava sentado no banco quando, precisamente 1993/94, Djukic falhou uma grande penalidade no último minuto da última jornada num jogo com o Valência (0-0).

Caso o defesa sérvio tivesse marcado, a equipa de Corunha tinha sido campeã (acabou o FC Barcelona por ficar com o troféu devido à diferença de golos, já que os dois clubes acabaram empatados com 56 pontos).

Entre jogador e treinador, Inglesias fez 714 jogos pelo ‘Depor’ durante um período de 25 anos.

Arsénio chegou brevemente a comandar o Real Madrid em 1996, na sua última experiência como treinador ao mais alto nível.