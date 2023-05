Messi pede desculpa por viagem não autorizada. "Pensei que íamos ter folga"

"Sinceramente, pensei que íamos ter uma folga depois do jogo, como habitual. Tinha esta viagem organizada e não podia cancelá-la. Já a tinha cancelado antes. Não consegui cancelar desta vez. Não se repetirá. Peço desculpa pelo que fiz e fico à espera do que o clube decidir", diz.

Lionel Messi pede desculpa e explica porque viajou para a Arábia Saudita sem autorização do Paris Saint-Germain.

Messi estará mesmo de saída do PSG , em final de contrato, notícia avançada nos últimos dias. O argentino chegou a ter a renovação alinhavada, mas, segundo o jornal "Marca" , mudou de opinião nas últimas semanas por divergências em relação ao projeto desportivo.

No dia anterior, o PSG perdeu, por 3-1, na receção ao Lorient. A suspensão significa que Messi perderá os jogos com ESTAC Troyes e Ajaccio.

O avançado internacional argentino, de 35 anos, voou até à Arábia Saudita na qualidade de embaixador do turismo do país. A viagem fê-lo perder o treino de segunda-feira, agendado à última hora. Nessa altura, Messi já tinha tudo marcado para visitar o Médio Oriente.

Na terça-feira, a claque do Paris Saint-Germain esteve junto ao Parque dos Príncipes e à casa de Neymar para contestar o rumo do clube, pedindo a demissão da direção e com cânticos a pedir a saída de algumas das maiores figuras da equipa, como o brasileiro e Messi.

O PSG condenou "nos termos mais veementes as ações intoleráveis e insultuosas de um pequeno grupo de adeptos" e deu o seu "total apoio" aos jogadores, à direção e a "todos os afetados" pelos protestos.

O PSG atravessa uma crise de resultados. Perdeu quatro dos últimos oito jogos e uma das derrotas resultou na eliminação da Liga dos Campeões, frente ao Bayern de Munique. Além disso, viu a vantagem sobre o Marselha, na liderança da Ligue 1, reduzir para cinco pontos.