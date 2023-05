Botafogo de Luís Castro empata na Copa Sul-Americana

O Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, não foi além de um empate sem golos na receção ao LDU Quito, do Equador, na terceira jornada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O jogo teve poucas oportunidades claras de golo. Os principais momentos de perigo foram da equipa brasileira do Rio de Janeiro.

No Botafogo foram utilizados vários jogadores que passaram por Portugal como Marçal, pelo Nacional e Benfica, Danilo, no Braga e Benfica, Gustave Sauer, no Boavista, Carlos Eduardo, no Estoril e FC Porto, Tiquinho Soares, no Vitória de Guimarães e FC Porto, e ainda Lucas Fernandes, ex-Portimonense.

No fim do encontro, Luís Castro acusou o adversário de antijogo: "O árbitro é quem dirige o jogo e não deve permitir o antijogo. Todo e qualquer árbitro que não tenha essa premissa cumprida, eu nunca estarei de acordo. Acho que hoje o adversário optou claramente por uma estratégia de fazer três vezes mais faltas que nós para nos perturbar e para que o tempo passasse sem jogo".

O português reconhece que o jogo "fica marcado por não termos a oportunidade de fazer gols, eles com uma linha de cinco defesas, tudo muito amarrado".

Com este empate, o Botafogo falha a ultrapassagem ao Quito e continua no segundo lugar do grupo, com 5 pontos, a dois dos equatorianos.

O Botafogo tem sido a surpresa do arranque do Brasileirão, que lidera de forma isolada com 9 pontos, correspondentes a três vitórias em três jogos disputados. Na noite de domingo, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro na quarta jornada do campeonato.