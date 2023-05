PSG condena insultos a Neymar e Messi

O Paris Saint-Germain condena os insultos por parte da claque a Neymar e Messi, que aconteceram no dia de ontem.

A claque do PSG esteve junto ao Parque dos Príncipes para contestar o rumo do clube, pedindo a demissão da direção e com cânticos a pedir a saída de algumas das maiores figuras da equipa, como Neymar e Messi.

"Neymar, vai-te embora", "estamos fartos de mercenários, temos de despedir o Messi", foram alguns dos cânticos por parte dos adeptos do PSG, que estiveram também junto à casa de Neymar.

"O PSG condena nos termos mais veementes as ações intoleráveis e insultuosas de um pequeno grupo de adeptos. Quaisquer que sejam as diferenças, nada pode justificar tais atos. O clube dá o seu total apoio aos seus jogadores, à sua direção e a todos os que são afetados por estes comportamentos vergonhosos", pode ler-se na breve nota.