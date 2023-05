Experiente Palmeiras vence no Equador para a Libertadores

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, venceu na deslocação ao terreno do Barcelona SC, do Equador, na terceira jornada da fase de grupos da Libertadores.

A equipa de São Paulo, que venceu o troféu em 2020 e 2021, venceu o jogo por 2-0, com golos de Raphael Veiga, que abriu o marcador nos descontos da primeira parte de grande penalidade, e de Gustavo Gómez, aos 47 minutos, logo no arranque do segundo tempo.

No final do jogo, Abel Ferreira acredita que o Palmeiras demonstrou experiência em campo: "Acho que fomos experientes, teríamos de ser fiéis à nossa forma de jogar. Não era um jogo decisivo, mas era importante para nós. Fizemos um jogo consistente, sólido, de uma equipe que sabia o que queria do primeiro ao último segundo".

O resultado deixa o Palmeiras no primeiro lugar do grupo, com liderança partilhada com o Bolívar, ambos com seis pontos.

O Palmeiras, campeão brasileiro em título, volta a jogar já na noite de domingo, para o Brasileirão, no terreno do Goiás.