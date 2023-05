Diogo Jota nomeado para jogador do mês da Premier League

O internacional português Diogo Jota, do Liverpool, está entre os nomeados para melhor jogador do mês de abril da Premier League.

Depois de ter falhado uma grande parte da época devido a lesão, Jota voltou à grande forma em abril, com cinco golos marcados e duas assistências.

O avançado de 26 anos marcou dois frente ao Leeds, outros dois ao Nottingham Forest e decidiu o jogo frente ao Tottenham com um golo nos descontos. Os números valem-lhe a nomeação, num mês de competição dura.

Callum Wilson, do Newcastle, marcou oito golos em sete jogos, Ollie Watkins é a estrela do Aston Villa e marcou cinco golos. Alexaner Isak também se destacou no Newcastle, Dominic Solanke apontou três golos e três assistências pelo Bournemouth, cada vez mais perto da manutenção.

Do Manchester City, Erling Haaland marcou mais seis golos em abril, que o ajudaram já a quebrar o recorde de sempre da Premier League de mais golos numa só época. Kevin de Bruyne, com três golos e quatro assistências, e Eberechi Eze, do Crystal Palace, com quatro golos, fecham a lista de nomeados.

O vencedor é escolhido através da combinação de votos "online" dos adeptos com a opinião de um painel de especialistas escolhidos pela Premier League.